Si sente male e cade nei pressi delle grotte: 53enne soccorso via mare

Il malore, poi la rovinosa caduta. Paura questa mattina dopo le dieci nella zona delle grotte del Passetto, dove un uomo di 53 anni residente nella zona ha subìto un infortunio lungo lo stradello che conduce alla spiaggia. Durante la caduta il cinquantenne frequentatore della zona si è procurato un trauma al viso. Alcune persone che erano nella zona si sono accorti della caduta e hanno lanciato subito l'allarme (l'area viene frequentata spesso da coloro che hanno in uso le grotte).

Gli operatori della Croce Gialla sono intervenuti con l'ambulanza, si sono fermati in via Panoramica e poi hanno proseguito a piedi lungo la discesa. Sulla via hanno incontrato anche due uomini della Capitaneria di Porto in servizio che facevano dei rilievi in zona. Con il loro ausilio i sanitari hanno raggiunto il punto esatto dove si trovava l'uomo. Nel frattempo si stava attivando anche la centrale operativa del 118 e la Guardia Costiera, intervenuta insieme ad un gommone dei Vigili del fuoco.

Le operazioni si sono svolte con un lavoro d'equipe: in un primo momento il 53enne è stato caricato sull tavola spinale dai sanitari e poi è stato caricato sul gommone dei vigili del fuoco, arrivato proprio a ridosso degli scogli. La squadra dei pompieri di Ancona insieme al Distaccamento portuale hanno trasportato l'uomo via mare fino alla Banchina del Molo 1 del porto dove l'attendeva l'ambulanza per il trasferimento al Pronto Soccorso dell'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.