Lutto a Falconara: è morta Maria Luisa Gazzelli, fondatrice dell'associazione Serenamente

FALCONARA- È morta ieri, primo marzo, all'età di 81 anni Maria Luisa Gazzelli, tra i fondatori dell'associazione Serenamente, che sostiene le famiglie di persone con problemi di salute mentale e lotta contro i pregiudizi in questo settore. L'amministrazione comunale esprime cordoglio per la scomparsa dell'assistente sociale.

«La signora Gazzelli ha dedicato la sua vita alla difesa dei diritti delle persone fragili, una missione che è stata di supporto a tantissime famiglie e che ha contribuito a tracciare un nuovo percorso per il servizio pubblico che si occupa di queste problematiche- scrive il Comune di Falconara in una nota-. In particolare l’Ambito Territoriale Sociale 12 ne ricorda l’impegno, le proposte progettuali, la professionalità e la collaborazione che ha sempre dimostrato».