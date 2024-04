Un tournèe oltreoceano, il collettivo anconetano Luna Dance Theater volano negli Stati Uniti

ANCONA - Il collettivo anconetano Luna Dance Theater è in partenza per gli Stati Uniti per una residenza artistica e una tournée, frutto della collaborazione tra La Luna Dance Center e l’associazione culturale Canova22 di Roma con il coordinamento di Fiorenza D'Alessandro, nell’ambito del progetto “Boarding Pass Plus: Dance Bridges”, con il supporto del Ministero della Cultura italiano. La residenza artistica avrà luogo presso il Middlebrook Arts Research Residency Center di Jefferson, nello Stato di New York, un grande fienile del 1900 ristrutturato e trasformato in una struttura artistica multifunzionale di tre piani per residenze artistiche e ritiri nella natura, in un'atmosfera rurale, con montagne panoramiche, una fauna fiorente e la bellezza naturale di 9 acri di terreno nella contea di Schoharie.

Per la residenza artistica tre coreografe con le rispettive compagnie interagiranno tra loro creando uno spettacolo di danza: Simona Ficosecco per Luna Dance Theater di Ancona, Teresa Fellion per BodyStories di New York e Paola Sorressa per Mandala Dance Company di Roma. Questa iniziativa internazionale coniuga le visioni delle tre coreografe, mescolando stili e culture in una vibrante fusione che promuove lo scambio artistico e l'esplorazione di tematiche universali. Simona Ficosecco, lavorerà con i talentuosi danzatori marchigiani Valentina Clementi e Rocco Marcelli, con la direzione artistica di Cristiano Marcelli per esplorare concetti come la solitudine, il coraggio mancato, l'amore non corrisposto e la ricerca di speranza in un contesto mondiale inquieto. Al termine di questo intenso periodo di preparazione, le tre coreografe presenteranno il frutto delle loro collaborazioni in spettacoli aperti al pubblico, sia a Jefferson che a New York City. Questa rappresenta la quinta occasione in cui La Luna Dance Center porta la sua espressione artistica negli USA, diffondendo la cultura e la creatività di Ancona a livello internazionale.

Le opere create a Jefferson verranno inoltre presentate nel mese di luglio a Roma nell’ambito dei festival Dancescreen In The Land e Rilievi in Danza, e ad Ancona per la 16° edizione del Conero Dance Festival organizzato da La Luna Dance Center, offrendo al pubblico italiano l'opportunità di assistere a questa eccezionale collaborazione internazionale. "Siamo lieti che Ancona arrivi negli Stati Uniti con una manifestazione di questo livello – afferma l'assessore al Turismo Daniele Berardinelli - e con artisti che la Luna Dance Center da sempre forma e promuove. Per questo ringrazio il presidente Cristiano Marcelli, che dimostra ancora una volta di credere nella qualità artistica del lavoro e non perde occasione per promuovere, attraverso di esso, la nostra città. Saremo lieti, nel mese di luglio, di supportare la produzione e la promozione di questo spettacolo ad Ancona all'interno del Conero Dance Festival".

“Il pubblico americano – racconta Cristiano Marcelli, presidente di La Luna Dance Center - ci ha sempre accolto con entusiasmo, colpito e spesso commosso dal linguaggio del teatro danza europeo rappresentato dal nostro Luna Dance Theater. Essere considerati come qualcosa di interessante e diverso da una città come New York ha un grande valore per tutta la nostra comunità ed è il risultato di tantissima dedizione ed energia profusa in anni di passione per la danza. Come sempre farò da ambasciatore della nostra realtà di Ancona (ora anche a Filottrano e Jesi) per favorire nuove opportunità di scambio e crescita. A New York incontrerò responsabili di istituzioni com il Joyce Theater, la Judson Church e la New York University per discutere di nuove collaborazioni. Prossimi progetti: al nostro ritorno a maggio Rocco è stato invitato a tenere un ciclo di lezioni per due settimane nella Accademia Nazionale di Danza di Grecia e coreografare gli allievi per uno spettacolo organizzato dal Comune di Atene”.