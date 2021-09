Calo iscrizioni nello sport di base, Luna: «Fate fare attività fisica ai vostri figli»

Numeri in calo, soprattutto nella fascia 12-14 anni, per quel che concerne le iscrizioni in tutte le discipline dello sport di base. La nuova stagione non sembra iniziare con le giuste premesse, in particolare per i più giovani, con il discorso Green pass che frenerebbe molte famiglie dal consentire di praticare lo sport preferito ai propri figli. Fabio Luna, presidente del Coni Marche, è intervenuto sull’argomento ribadendo l’assoluta centralità della pratica sportiva a maggior ragione in determinate età:

«Dai sondaggi e dalle statistiche a livello nazionale si prevede un calo abbastanza importante dei tesserati. I dati ufficiali li avremo solo tra qualche settimana ma le previsioni non sono certo delle più rosee. Lo sport è fondamentale, non bisogna fermarsi dietro il discorso normativo e di Green pass. Tendiamo a trasferire sullo sport problematiche che vanno oltre e non dobbiamo fare l’errore di strumentalizzare. Mi rivolgo ai genitori, fate fare sport ai ragazzi è troppo importante. Non possiamo permetterci di perdere un altro anno».

Non manca anche un pensiero alle società sportive: «Le difficoltà esistevano già prima, il Covid le ha accentuate in maniera importante. I controlli del Green pass si devono fare e richiedono un ulteriore sforzo inserendo una persona addetta. Le norme finché ci sono vanno rispettate, e ci impegneremo per farlo e per sostenere chi ogni giorno promuove lo sport sul nostro territorio».