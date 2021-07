"Luna in acquario", alla Corte del Castello la leggenda della cometa diventa spettacolo teatrale

FALCONARA - Arriva domenica 1 agosto alle ore 21 alla Corte del Castello di Falconara lo spettacolo onirico ‘Luna in acquario’ presentato dalla Realtà Teatrale Skenexodia diretta artisticamente da Luca Guerini, autore del testo e della regia dello stesso. Sul palco cittadino saliranno gli attori professionisti Cecilia Finetti, Amos Mastrogiacomo ed Angelo Tinti. L’opera muove i passi da una leggenda secondo cui al passaggio di una cometa ci sarà una rivoluzione, per questo il Portogallo decide di rinchiudere le menti più brillanti in un carcere/clinica per evitare lo sconvolgimento. Le liriche delicatissime di Vitor Dalva accompagnano lo spettatore in questa commedia romantica dove l’amore di una donna conosciuta in una notte proverà a demolire i piani politici. Ci riuscirà? Il testo, le cui prove sono state effettuate presso il comune di Ostra Vetere, è una delle ultime produzioni di Guerini che torna quindi alle atmosfere da sogno che hanno contraddistinto precedenti lavori di successo come ‘La stanza dei glicini’ o ‘Play’, attualmente in repertorio da parte del gruppo pesarese. I biglietti hanno un costo di 10euro e sono acquistabili sul sito www.liveticket.it/skenexodia anche con Carta Docenti e 18app.