Luminarie in città, il Comune sosterrà metà della spesa

Luminarie ormai accese da qualche giorno in tutta la città, grazie quest’anno anche all’intervento dell’amministrazione comunale che, per venire incontro alle difficoltà degli operatori commerciali a seguito della pandemia, ha inteso per la prima volta sostenere le spese per l’installazione. Una scelta che non riguarda solo Corso Matteotti e stradine limitrofe, ma tutte le aree della città dove i negozianti normalmente si associano per la raccolta fondi delle luci di Natale. E così il contributo comunale, per oltre 12 mila euro, pari al 50% della spesa complessiva, è andato anche agli operatori di via Marconi, di via Garibaldi, di via San Francesco, di viale della Vittoria, di Via del Prato e di via Paladini, vale a dire di tutti coloro che hanno scelto per questo Natale di abbellire la propria zona con le luminarie.

“Ringrazio l’Amministrazione comunale per la sensibilità dimostrata - ha sottolineato Alfredo Benigni, a nome dell’Associazione Jesi Centro - ben comprendendo le difficoltà che gli esercenti stanno attraversando, i quali hanno comunque ritenuto importante colorare anche quest’anno il Natale. È la prima volta che questo accade ed è un importante segnale di attenzione, sia per noi operatori commerciali del centro, sia per tutti i nostri colleghi presenti in città che hanno ugualmente voluto mettere le luminarie nelle strade dove insistono le loro attività”. Il contributo del Comune è stato elargito con le risorse derivanti dal ristoro che il Governo ha parzialmente riconosciuto per il mancato introito dell’imposta di soggiorno.