Luigi Borsini fa cento, il sindaco omaggia: «Amore per la famiglia e per la sua Ancona»

Ancona abbraccia un suo cittadino e si congratula con lui per lo straordinario traguardo dei cento anni raggiunti. Con queste premesse il sindaco Valeria Mancinelli ha voluto omaggiare, attraverso i propri social, l’anconetano Luigi Borsini dedicandogli un pensiero intenso e profondo:

“Luigi Borsini oggi compie 100 anni. Un secolo di storia che ha condensato nel racconto di pochi minuti con una lucidità e un dinamismo invidiabili. Il duro lavoro nei campi, poi la guerra, la prigionia e la deportazione in Germania. Nel dopo guerra il ritorno all'agricoltura e il desiderio di diventare operaio. La gioia della prima busta paga ed una vita di sacrifici ma anche di soddisfazioni. L'amore per la famiglia e per la sua Ancona. La storia di Luigi è quella di tante donne e uomini che hanno costruito la nostra comunità. Testimonianze forti che ci fanno riflettere molto”.