Il Ministro dell'Interno Lamorgese a Loreto: ha acceso la Lampada della Pace

LORETO - Il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, è atterrato questa mattina all’Aeroportondi Falconara. Accolto dal Prefetto di Ancona, Darco Pellos, si è recato a Loreto, dove è stata celebrata la solenne cerimonia della Natività della Beata Vergine Maria, che ha visto il suo culmine nella tradizionale accensione della Lampada della Pace. La cerimonia è stata preceduta, presso la Sala Macchi del Palazzo Apostolico, dalla riflessione sul tema “La Casa come luogo di relazioni familiari e costruzione della coesione sociale”, con gli interventi di Giovanni Maria Flick, Presidente Emerito della Corte Costituzionale e di Gerardo Villanacci, Ordinario di Diritto Privato presso l’Università Politecnica delle Marche.

Il Ministro Lamorgese ha sottolineato come proprio nella Casa si sviluppano quelle relazioni che vanno ad incidere sulla sicurezza del territorio e sulla coesione sociale. La Celebrazione Eucaristica è stata presieduta da Monsignor Fabio Dal Cin, Delegato

Pontificio. Dopo l’accensione “la lampada della preghiera per il mondo” è stata posta sopra l’altare della Santa Casa, davanti all’effige della Beata Vergine. «La Lampada della Pace - ha ricordato il Ministro - è portatrice di un messaggio di speranza del quale avvertiamo un forte bisogno in una fase così complessa come quella che stiamo attraversando, in cui al flagello della pandemia si sono aggiunti la

paura ed il dolore provocati da una nuova guerra nel cuore dell’Europa».