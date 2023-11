L'hair stylist ufficiale di X Factor è un anconetano. Luca Maiolini: «Dopo Sanremo e Miss Italia una nuova avventura»

MILANO - Luca Maiolini, hair stylist jesino che svolge la sua attività nel proprio salone di Chiaravalle, è stato prescelto come hair stylist ufficiale di X Factor e all’inizio della prossima settimana raggiungerà Milano per mettersi a disposizione della produzione e acconciare i partecipanti alla puntata che andrà in onda dal vivo giovedì prossimo. Dopo le felicissime esperienze di Miss Italia, Milano fashion week, Festival di Sanremo e Festival del cinema, insomma, un’altra bellissima occasione per mettersi in luce attende il parrucchiere marchigiano. «Seguitemi in questa mia nuova avventura – ha dichiarato Maiolini - pubblicherò per voi foto e video del dietro le quinte di una delle trasmissioni più seguite del palinsesto di Sky». Gli studi milanesi sono ad Assago e da lì Luca Maiolini opererà a partire dalle prove di martedì e mercoledì, fino a giungere al live di giovedì alle 21.15 che andrà in onda su Sky Uno e in streaming su Now.