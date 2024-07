Va a fare la spesa e vince 100 mila euro alla lotteria degli scontrini: «Ci salderò il mutuo»

ANCONA – Sono stati ben 580 mila gli euro vinti nelle Marche attraverso la cosiddetta lotteria degli scontrini. Il dato è riferito al primo semestre del 2024 e le cifre complessive sono state rese note oggi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Emilia Romagna e Marche.

In tutto la ‘lotteria dei corrispettivi’, questo il suo nome ufficiale, ha assegnato 29 premi così suddivisi che hanno visto Ancona come la provincia più fortunata di tutta la regione. Qua sono infatti stati assegnati 390 mila euro, di cui 15.000 vinti da esercenti. Segue Ascoli Piceno con 75 mila euro vinti di cui 25.000 da esercenti. Chiude il podio Pesaro e Urbino con 60 mila euro, di cui 10.000 da esercenti. A seguire Fermo con 30.000 euro, di cui 5 mila portati a casa da negozianti. Fanalino di coda Macerata con 25 mila euro.

L’ultimo premio in assoluto del primo semestre è stato assegnato a un uomo di Ancona, il quale ha portato a casa uno dei 10 premi nazionali da 100.000 euro estratti mensilmente, grazie a uno scontrino rilasciatogli per l’acquisto di generi alimentari. Il fortunato vincitore, invitato per l’espletamento degli adempimenti funzionali alla liquidazione del premio presso l’Ufficio dei Monopoli per le Marche ad Ancona, ha dichiarato di essere un assiduo fruitore della lotteria degli scontrini, informando i presenti di aver utilizzato un codice lotteria anche per la spesa effettuata poco prima di recarsi negli uffici dell’Adm Marche. Ancora incredulo per la vincita così alta, ha dichiarato che non poteva esserci momento più opportuno, poiché con il premio avrebbe liquidato la parte residua del mutuo, godendosi la pensione con maggiore serenità. I funzionari incaricati hanno provveduto a identificare il vincitore e ad attivare la procedura per l’accredito sul conto corrente, che avverrà entro novanta giorni dalla richiesta. La Direzione Centrale Giochi dell'Agenzia competente per materia, perfezionata la procedura, autorizzerà poi l'ordinativo di pagamento per il riversamento della vincita.

Per ulteriori informazioni sulla Lotteria degli Scontrini è possibile consultare la normativa di riferimento e il calendario delle estrazioni sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all’indirizzo https://www.adm.gov.it/portale/lotteria-degli-scontrini.