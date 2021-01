Lotteria Italia, il titolare della tabaccheria sul vincitore: «Potrebbe essere del posto»

PESARO - Caccia al vincitore del primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni di euro vinto a Pesaro. Secondo quanto apprende Agipronews, il tagliando vincente è stato venduto nella tabaccheria di Marcello Bucci, in piazza Lazzarini, a pochi passi dal centro. «L’ho scoperto questa mattina, controllando le matrici», racconta il titolare, che fa ipotesi sul misterioso vincitore: «Potrebbe essere chiunque, abbiamo tanti clienti fissi, ma con pochissimi turisti in giro quest’anno a causa del Covid, credo sia qualcuno dei paraggi», spiega.

«Chissà se si farà mai vivo: con i biglietti della Lotteria non è così immediato vedere la gioia negli occhi di chi vince», continua il signor Bucci, la cui tabaccheria è stata già, in passato, "visitata" dalla dea bendata: «Hanno vinto 500mila euro, 50mila euro con i Gratta e Vinci, ma sono premi più immediati. Chiunque sia» il vincitore dei 5 milioni della Lotteria, «siamo contenti per lui, speriamo che si faccia sentire»