Lotteria Italia, nelle Marche oltre 155mila biglietti venduti: Ancona in testa

Vendite in aumento per la Lotteria Italia nelle Marche, dove i biglietti venduti sono stati 155.600, il 36,5% in più sulla precedente edizione. Come rileva Agipronews va alla provincia di Ancona il primato di tagliandi staccati, con 55.060, il 36,6% in più rispetto allo scorso anno. Segue per vendite assolute Pesaro Urbino (36.320, +53%), dove lo scorso anno fu vinto il primo premio da 5 milioni, poi con 25.200 biglietti c’è Macerata (+23,3%), mentre a Fermo sono stati venduti 21.400 tagliandi (+48%) e Ascoli Piceno si piazza a quota 17.620 (+17,2%).

Numeri in netta crescita per la Lotteria più antica d’Italia, sostenuta dall’Agenzia Dogane e Monopoli con l’azione del direttore generale, Marcello Minenna, e del direttore Giochi numerici e Lotterie, Stefano Saracchi.