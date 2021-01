Lotteria Italia, Pesaro regina delle vincite. Ancona si "consola" con 2 premi da 25mila euro

ROMA - Ha sbancato la Lotteria Italia con il primo premio da 5 milioni di euro, ma Pesaro ha trovato anche un altro guizzo nella serata del 6 gennaio. In provincia, infatti, riporta agipronews, è stato realizzato un premio di terza categoria da 25mila euro, in questo caso a Fano. Due le vincite da 25mila euro in provincia di Ancona, una nel capoluogo e una a Trecastelli; quella di Macerata, infine, si fa avanti con il biglietto venduto a Porto Recanati, sempre da 25mila euro.

Serie Numero Localita' Indirizzo Prov. Premio giocatore E 409084 PESARO PIAZZA GIOVANNI LAZZARINI 8 PU 5.000.000,00 I 218661 FANO CORSO GIACOMO MATTEOTTI 98 PU 25.000,00 A 234746 ANCONA VIALE CRISTOFORO COLOMBO 50 AN 25.000,00 A 418190 TRECASTELLI VIA FORNACE 84 AN 25.000,00 E 193500 PORTO RECANATI CORSO MATTEOTTI 62 MC 25.000,00