Loreto, sarà Tosca la guest star della Festa della Musica 2024

LORETO – Sarà Tosca ad infiammare i cuori di tutti gli appassionati di musica venerdì 21 giugno, esibendosi nella scenografica Piazza della Madonna di Loreto. Non un concerto come tanti: l’artista è infatti la testimonial ufficiale per l’Italia della Festa della Musica 2024, che vede proprio Loreto come location scelta da Ministero della Cultura e dall’Associazione Italiana Promozione della Festa della Musica per ospitare l’evento di punta di questa ricorrenza che dal 1985 si celebra in tutto il mondo. Nella sola Italia saranno oltre 800 le città coinvolte in quella che si presenta come una vera e propria manifestazione ‘diffusa’, con moltissime esibizioni a cielo aperto e la partecipazione di circa 18mila artisti in tutto lo Stivale. Alla città mariana spetta l’onore di ospitare l’evento di rappresentanza dell’edizione 2024, dedicata al tema delle bande musicali e per questo intitolata: ‘La prima orchestra siamo noi’.

Il concerto della testimonial Tiziana Tosca Donati, previsto per le ore 21.15, sarà preceduto dall’esibizione della Banda Giovanile delle Marche dell’Anbima, a Porta Romana, a partire dalle 18, contestualmente all’esibizione di numerosi gruppi ed artisti locali in tutto il centro storico. Non solo, lungo Corso Traiano Boccalini, in collaborazione con le attività commerciali, saranno esposti i manifesti dei 30 anni di attività della Festa della Musica, ripercorsi anche attraverso un documentario. Imponenti anche quest’anno i numeri della Festa della Musica, che raggiunge il traguardo della 30° edizione: oltre ai numerosissimi comuni che hanno aderito, sono stati coinvolti anche 50 luoghi del MiC (biblioteche, monumenti, archivi, musei), 15 aeroporti, 20 Conservatori, 60 teatri, 320 corali, 250 associazioni, 192 Pro Loco, 125 bande, 38 scuole di musica, 23 bande e fanfare militari, 25 istituti di pena, 8 università, 10 Istituti Italiani di Cultura, 20 fondazioni, 28 società private per un totale di 1.313 strutture organizzative.