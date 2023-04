Pasqua di gioia a Casa Hermes per la visita di Monsignor Dal Cin, Guazzaroni: «Segno di vicinanza ai nostri ospiti»

LORETO- Casa Hermes si prepara a festeggiare una Pasqua speciale, all’insegna della spiritualità e della condivisione di sentimenti, grazie alla presenza dell’Arcivescovo di Loreto, Monsignor Dal Cin che intorno alle 9 del mattino farà visita ai circa cento ospiti della struttura di riposo (età media 87 anni, per l’80% donne), e al personale. «Domenica sarà un’occasione davvero speciale ma nel contempo tradizionale, che si ripete ogni anno e che ci onora. Monsignor Dal Cin è legato profondamente a tutti noi e ad ogni Pasqua e Natale lo sentiamo davvero come uno di noi, perché viene sempre a farci visita- afferma -. Questa tradizione, la presenza dell’arcivescovo, sta ad indicare il riconoscimento, da parte sua, della grande importanza del servizio sociale che noi offriamo e la collaborazione forte e reciproca che da sempre esiste tra la nostra Fondazione e l’istituzione religiosa di Loreto. Inoltre, si tratta di una attestazione della vicinanza di Monsignor Dal Cin ai nostri ospiti che nella vita hanno dato tantissimo alla società e al bene comune. Molti di loro hanno ad esempio lavorato nel settore dell’Istruzione e della Sanità, e che ora per l’età avanzata sono sì soggetti fragili. Questa fragilità viene però compensata dalla appassionata professionalità del nostro operato, ecco, il tutto suggellato dalla presenza dell’Arcivescovo».

Monsignor Dal Cin si tratterrà con gli ospiti della struttura di riposo una quarantina di minuti nella hall adiacente alla Cappella religiosa, per poi recarsi a celebrare la Santa Messa in Basilica. «Una quarantina di minuti in cui ricorderà il significato della Pasqua Cattolica e si intratterrà con gli inquilini di Casa Hermes in un ideale abbraccio che coinvolgerà anche alcuni parenti, presenti per l’occasione, in un clima augurale di famiglia allargata».