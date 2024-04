Uno studente anconetano fra i 100 scienziati ai Campionati della Fisica: «Tutta la scuola fa il tifo per Lorenzo»

ANCONA - Lorenzo Stefanini, studente del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Ancona, è tra i cento alunni-scienziati di tutta Italia che parteciperanno all’ambita competizione dei Campionati della Fisica. Lo studente, che dovrà sostenere l’Esame di Maturità tra circa due mesi, frequenta la classe 5E (indirizzo Scientifico) e si è qualificato alla finale nazionale.

A brevissimo, e cioè i prossimi 10 e 11 aprile, Lorenzo si giocherà l’accesso alle fasi internazionali con altri 99 talenti italiani della Fisica. Intanto, per il Galilei, è già un successo essere arrivati alle fasi nazionali: è la prima volta che accade in 50 anni di vita di questo Istituto. «Lorenzo Serafini, uno dei nostri scienziati in erba, ha raggiunto questo traguardo con tenacia e determinazione. E a lui, da parte di tutta la scuola – evidenzia la preside, professoressa Alessandra Rucci – vanno gli auguri più calorosi e un grosso in bocca al lupo. Lorenzo, tutta la comunità scolastica fa il tifo per te, forza!».