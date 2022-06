CNA, complimenti e "chiamata" al nuovo sindaco Fiordelmondo

La CNA di Jesi, che ha seguito fin da principio la tornata elettorale chiamando in due occasioni i candidati alla poltrona a confrontarsi insieme alle altre associazioni di categoria su temi importanti per gli imprenditori della città di Jesi, oggi si congratula con il neo eletto sindaco Lorenzo Fiordelmondo. Il presidente della CNA di Jesi Francesco Barchiesi e il segretario territoriale Sonia Conti avevano avuto modo in piena campagna elettorale di confrontarsi con l’allora candidato Fiordelmondo sui temi cardine della campagna elettorale dello stesso.

«Alla luce di quanto dichiarato nei confronti che si sono susseguiti mi preme sottolineare alcune tematiche sulle quali siamo pronti a lavorare insieme – sottolinea la referente jesina di CNA, Sonia Conti- , quali costruire un sistema ricettivo di idee e proposte con un primo cittadino che si pone come facilitatore della messa a terra di tali confronti costruttivi e concreti, la volontà espressa da parte del sindaco Fiordelmondo di incentivare le attività che investono avendo a cuore il delicato quanto importante tema della transizione ecologica certi che anche guardare a questa tematica insieme possa creare quella rete e quel sistema in grado di raggiungere importanti obiettivi.Non per ultimo, la volontà di aprire un dialogo con gli istituti di credito dove la CNA potrebbe coadiuvare una comunicazione più immediata, avendo rapporti quotidiani con il confidi UNICO e di conseguenza con i più importanti istituti di credito e la camera di commercio unica delle Marche, per fare in modo che nel territorio possano rimanere i guadagni dei cittadini e delle imprese. Quest’ultimo punto – conclude Conti - ci impone di ritornare sulla necessità di far in modo che le maestranze e le competenze artigianali non vengano surclassate dalle logiche di mercato più massive che investono molto per se stesse e poco lasciano a questo territorio se non ben gestite»

Sul tema Amazon è quindi il presidente Barchiesi a sottolineare che «Amazon è certamente una grande opportunità non solo per Jesi ma è bene concentrarsi altresì sul ridare centralità al sistema manifatturiero, vera identità di questo territorio. Siamo pronti a lavorare insieme sul come ricrearne un polo nella Vallesina. Questi ed altri argomenti saranno l’oggetto dell’incontro che chiederemo a stretto giro al sindaco per entrare il prima possibile nel clima della cooperazione e della messa a sistema di un dialogo costante nella logica di far rete, auspicata dallo stesso. Facciamo un grande in bocca al lupo a questa nuova amministrazione che si accinge ad insediarsi e siamo pronti a lavorare insieme per il bene delle nostre imprese».