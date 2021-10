Ancona corre per Lollo, a "La Dieci" attesi 1000 partecipanti

Domenica 24 ottobre si correrà “La Dieci, 1° Memorial Lorenzo Farinelli”, gara valevole anche per il campionato regionale. E’ la corsa più importante di Ancona, diretta erede della Maratona del Conero e della tradizionale Mezza Maratona Città di Ancona: partenza alle 9:30 a Porta Pia e la gara sarà intitolata da quest’anno a Lorenzo Farinelli, il giovane medico anconitano, scomparso prematuramente nel 2019 a causa di un linfoma non-Hodgkin. In sua memoria opera la Fondazione Lorenzo Farinelli che porta avanti la missione di sostenere la Ricerca in campo onco-ematologico, rispettando la volontà dallo stesso manifestata in vita. Insieme a Coni, Sef Stamura, Regione Marche, Comune di Ancona e tanti altri sostenitori e organizzatori, sarà dunque protagonista anche la Fondazione Lorenzo Farinelli.

La manifestazione è una corsa podistica su strada di 10 km di livello nazionale che si attiene al rispetto dei protocolli della Federazione di Atletica Leggera in materia di Covid. Un segno di

ripartenza e vitalità, dopo la sospensione obbligata delle manifestazioni cittadine, sportive e non, a causa della pandemia. Il percorso podistico di domenica 24 ottobre prossimo, con partenza alle ore 9.30, interessa tutta l’area portuale di Ancona, transitando dall’area del porto antico dorico fino al porto turistico di Marina Dorica e coinvolgerà fino a un massimo di 1000 persone.

"Intitolare questa importante manifestazione sportiva a Lorenzo Farinelli significa sostenere la Ricerca e investire nel futuro, un futuro che riguarda tutti, dai più piccoli ai più adulti. La Fondazione quest’anno ha donato una borsa di studio al reparto di Ematologia del professor Olivieri della Clinica Universitaria Ospedali Riuniti e un apparecchio estrattore di Dna al reparto di

Ematologia del prof. Zinzani al S.Orsola di Bologna. Un piccolo grande contributo alla lotta contro il Linfoma e i tumori del sangue" scrive in una nota la fondazione Lorenzo Farinelli.