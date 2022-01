Calze di dolci per i bimbi di oncoematologia, il dono nel nome di Lollo

I piccoli ricoverati in Oncoematologia al Salesi riceveranno, la mattina del 6 gennaio, una calza piena di caramelle e dolcetti. Il gesto viene dalla Fondazione Lorenzo Farinelli che è impegnata nel promuovere e sostenere la ricerca scientifica contro il Linfoma Non Hodgkin, la patologia tumorale del sangue

che ha colpito il giovane medico di Ancona Lorenzo Farinelli.

«Vogliamo lasciare un piccolo dono ai bambini di questo reparto sia per testimoniare la tenacia con cui Lorenzo ha combattuto questa malattia, sia per far scaturire un sorriso a chi più ne ha bisogno», ha detto la presidente della Fondazione Amalia Dusmet.