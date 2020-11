Un nuovo possibile lockdown, ecco dove si rischia di più: la mappa

Ci sono alcune zone in cui Rt, l’indice di replicazione del virus, è ben oltre l'1,5: sono questi territori su cui sono puntati gli occhi in queste ore. Intanto un nuovo Dpcm arriverà tra oggi e domani: un meccanismo automatico deciderà le chiusure alle 18 o alle 21. Oggi in Italia la mappa del rischio, scrive Michele Bocci su Repubblica, "contiene" anche Trieste e Caltanissetta, Brindisi e Bolzano. Le Marche rientrano nello scenario 3 con un rischio considerato moderato.

La mappa del rischio Covid in Italia

L’indice di trasmissibilità Rt (letto “erre con ti”) è un parametro che misura la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva. Rappresenta il numero medio delle infezioni prodotte da ciascun individuo infetto dopo l’applicazione delle misure di contenimento. In Emilia-Romagna Rt è a quota 4, in Piemonte a 6, in Lombardia (la regione più colpita sin da inizio epidemia) a 11. In tutto sono 29 le province con un Rt che può portare al lockdown.

