"Quattro sì" per i Little Pieces of Marmelade: la band di Filottrano spacca a X Factor

Hanno “spaccato” di brutto con un rock intriso di suoni saturi, distorti e con la loro spiccata personalità. Sognano in grande i Little Pieces of Marmelade, band filottranese che ha ottenuto i fatidici “quattro sì” dai giudici di X Factor, seguitissimo talent di Sky che ogni anno lancia artisti emergenti nel mondo della musica.

Hanno superato la prima audizione con un consenso totale Daniele e Francesco, 24 e 25 anni, giovani, sfrontati e bravissimi: in due riescono a fare quello che farebbe una band di almeno 4 persone perché il cantante è anche batterista e il chitarrista è anche bassista. Sul palco di XF2020 hanno portato One Cup of Happiness, brano di sicuro successo: il duo, infatti, è piaciuto moltissimo ai giudici. «E’ il primo gruppo che mi ha fatto venire voglia di tornare ai concerti”, ha detto “Manuelito” Hell Raton. «Basta uno sguardo per capirvi e questa cosa mi è arrivata», ha aggiunto Emma Marrone. Complimenti anche da Manuel Agnelli e da un Mika entusiasta.

I “quattro sì” sono stati il giusto premio per i Little Pieces of Marmelade, che hanno dato vita al loro sodalizio artistico nel 2015. Il loro ultimo lavoro, intitolato proprio “Little Pieces of Marmelade”, uscito a giugno con 9 brani, ha riscosso recensioni eccellenti e il consenso unanime della critica.