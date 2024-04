Liste d'attesa, nel secondo semestre 2023 recuperate quasi 130mila prestazioni ambulatoriali ed oltre 14mila interventi

Quasi 130mila prestazioni ambulatoriali recuperate nel secondo semestre del 2023 (per la precisione 129.521) a fronte delle 58.991 previste dalla delibera di giunta regionale relativa al piano operativo regionale, mentre per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri il recupero ammonta a 14.043 interventi recuperati. Questi i dati forniti da Ars Marche, Agenzia Regionale Sanitaria, che ha anche comunicato le novità relative al Centro Unico Prenotazioni.

Per quanto concerne la riorganizzazione del Cup, nel 2025 scadrà l’appalto relativo alla fornitura del servizio del Centro Unico di Prenotazioni della Regione Marche. Per questo, in modo preventivo e visto l’avvicinarsi della scadenza, un gruppo di professionisti coordinati dall’Ars della Regione Marche sta procedendo alla scrittura del capitolato, prevedendo all’interno l’inserimento di alcune specifiche tecniche ritenute qualificanti nell’ambito del nuovo capitolato del Cup. Nello specifico il lavoro si concentra sulla generazione delle agende con modalità interpretative, attraverso l’attivazione di percorsi di comunicazione tra il service del CUP e i sistemi di back-office, e l’attivazione di percorsi di prenotazione direttamente gestiti dallo specialista.

Per abbattere le liste d’attesa sono previste anche nuove assunzioni di medici. A tal proposito il Dipartimento Salute della Regione Marche rende noto che sono stati messi a concorso 140 posti per il reclutamento a tempo indeterminato di Dirigenti medici, che verranno introdotti nel Sistema Sanitario Nazionale (Aziende e Enti) e ulteriori 13 posti a tempo indeterminato con procedure di prossima indizione. Le procedure di reclutamento riguardano 39 discipline mediche diverse, cruciali per la salute delle persone.