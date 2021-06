Patrizia Niccolaini è la nuova presidente del Lions club: «Ripartiamo dopo il Covid»

L'avvocato Patrizia Niccolaini è la nuova presidente del Lions club Ancona host. Si è svolta venerdì 25 giugno la cerimonia del passaggio del martello tra il Past president del Club, Stefano Gregori, e la nuova neopresidente.

«Si è atteso il passaggio della Regione Marche in zona bianca - si legge nella nota - per organizzare la suggestiva cerimonia finalmente in presenza (la prima conviviale del Club dallo scorso anno). Al cospetto di più di 70 persone, tra soci e ospiti esterni, e nel pieno rispetto delle normative anticontagio, la neo-eletta è la terza donna ad assumere la guida del Lions Club Ancona Host».

Dopo i saluti di rito da parte di Stefano Gregori, la nuova Presidente ha ringraziato i soci per la fiducia accordatale e per l’entusiasmo dimostrato nei confronti degli obiettivi da raggiungere a livello associazionistico. «Siamo riusciti - ha detto l'avvocato Niccolaini - a fare tantissimo nell’anno appena trascorso nonostante tutte le difficoltà ed abbiamo ottenuto dei risultati che non possono che renderci orgogliosi. Adesso ripartiamo tutti insieme con la speranza e l’obiettivo che ognuno dia il suo fattivo contributo al tanto lavoro da fare. Io sarò a disposizione del Club, di tutti voi e spero di essere all’altezza dell’incarico affidatomi».