Riattivata la "Linea 95 dei Borghi" per cittadini e turisti: collegherà lo stadio "Del Conero" a Portonovo

ANCONA – Torna la “Linea 95 dei Borghi” che collega lo Stadio del Conero a Portonovo: da domani e fino all’8 settembre saranno undici all’andata e altrettante al ritorno le corse giornaliere con fermate intermedie che saranno a disposizione di cittadini e turisti. Il servizio è finanziato dalla Regione Marche nell’ambito del “Bando qualità dell’aria” che vuole incentivare il trasporto collettivo per ridurre emissioni inquinanti, traffico e rischio di incidentalità, ed è realizzato dal Comune di Ancona e dall'azienda per il trasporto pubblico marchigiana Conerobus. Gli autobus utilizzati, presentati stamattina, sono di ultima generazione. Alcuni sono alimentati a metano ed altri sono classe Euro 6 quindi con basse emissioni ambientali, sono acquisiti a valere su fondi regionali. Sono muniti di tutti i dispositivi di sicurezza per i passeggeri, inclusa la videosorveglianza e la pulizia interna dell’aria attraverso speciali filtri installati. A breve si procederà con la bigliettazione elettronica, oltre a quella tradizionale. L’accesso ai bus sarà regolato attraverso l’acquisto di titoli di viaggio urbano e sono validi abbonamenti settimanale e mensili e abbonamenti urbani già emessi.

«Abbiamo attivato questo collegamento lo scorso anno con fondi regionali ed ha riscosso grande successo – ha detto l’assessore regionale ai Trasporti Goffredo Brandoni – dobbiamo abbandonare gradualmente l’idea di spostarci con auto propria e incentivare l’uso di mezzi pubblici nell’ottica di ridurre le emissioni inquinanti, la congestione del traffico e i livelli di incidentalità, oltre che i problemi di parcheggio. Questo servizio è destinato a residenti e turisti: è un importante valore aggiunto per raggiungere Portonovo che è una località simbolo delle Marche».

«La linea 95 dei Borghi è un progetto fortemente voluto insieme agli operatori del turismo e dopo il successo dello scorso anno lo riproponiamo, con un regolare biglietto di trasporto pubblico locale volto alla sostenibilità ambientale perché per noi è fondamentale implementare il trasporto pubblico locale per raggiungere la Baia di Portonovo, passando nell’area del Parco del Conero e fornendo così un importante servizio anche ai turisti» ha detto Giovanni Zinni, vicesindaco e assessore alla Mobilità Urbana e ai rapporti con Conerobus. «Alla luce del grande apprezzamento da parte dei turisti, degli imprenditori turistici e, non ultimi, dei cittadini anconetani, l’Amministrazione Comunale ha chiesto alla Regione Marche di ripetere l’esperienza e, con grande soddisfazione, abbiamo ricevuto risposta positiva, a dimostrazione dell’attenzione rivolta al nostro territorio e dell’ottimo risultato del servizio offerto», ha sottolineato l’assessore al Turismo di Ancona Daniele Belardinelli.

Attiva da domani anche la Linea U Marcelli - Numana – Sirolo – Portonovo che prevede molteplici corse di andata e ritorno tra le 7 e le 20 e diverse fermate da via Venezia a Marcelli fino alla Piazzetta di Portonovo. Anche in questo caso il servizio e effettuato da Conerobus e il costo dipende dalla lunghezza del tragitto. Per entrambe le Linee il biglietto può essere acquistato con l’APP ATMA e Mooney-go, presso le rivendite autorizzate ATMA oppure a bordo del bus con una minima maggiorazione. É prevista inoltre un’intensificazione della Linea 93 Ancona-Massignano, confermata la linea 94 (da Ancona alla Baia) e la consueta navetta intensificata Monte-Piazzetta per il parcheggio scambiatore.

É attivo da oggi anche un minibus da Camerano a Portonovo: anche questo collegamento è finanziato con il “Bando qualità dell’aria” ed è gratuito previa prenotazione sul sito www.conerobusservice.it. Verrà effettuato tutti i venerdì, sabati e domeniche compreso il giorno di Ferragosto fino al 1 settembre. Le corse previste sono tre con partenza da Piazza Aldo Moro a Camerano alle 8:30, 9:30 e 10:30 e rientro da Portonovo alle 16, alle 17 e alle 18. Il minibus effettuerà fermate in Via Loretana, Via Marinelli, Via Garibaldi, Via della Repubblica e Via San Germano: potrà trasportare fino a 22 passeggeri per ogni viaggio.