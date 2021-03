Valorizzare i borghi con la luce: l'assessore Latini punta sul "light design"

Un progetto per valorizzare iattraverso installazioni artistiche. E’ l’obiettivo della delibera approvata oggi dalla giunta regionale su proposta dell’assessore regionale alla Cultura, Giorgia Latini. «Stiamo pensando a un progetto speciale a regia regionale da inserire in maniera permanente nel Programma triennale della Cultura 2021-2023 – ha spiegato l’assessore Latini - che metterà a confronto le migliori proposte di intervento artistico in borghi e centri storici, con modalità innovative e multimediali, per sperimentare come l’arte contemporanea possa intervenire sui luoghi, per cambiarne la fisionomia e promuoverne la conoscenza e l’attrattività, anche per un rilancio turistico soprattutto delle aree interne.In sostanza, vogliamo avviare un processo di riqualificazione delle realtà storiche urbane attraverso la promozione di occasioni di riflessione, confronto e integrazione sulle tematiche dell’arte contemporanea, favorendo e sviluppando interventi capaci di sviluppare la creatività anche attraverso modalità tecnologicamente innovative».

Ogni anno potrà essere proposto un tema differente che per il 2021 è il light design, inteso come intervento capace di promuovere, attraverso la luce, una fattiva interazione fra ambiente urbano e arte/creatività contemporanea e di trasformare i luoghi in vivaci e propositive realtà. «E proprio i Comuni - si legge nella nota - con una sorta di concorso di idee, dovranno garantire lo sviluppo di una progettazione sperimentale, in cui l’arte contemporanea, declinata attraverso effetti di illuminotecnica, diventi veicolo di valorizzazione e promozione anche turistica del territorio».

I progetti selezionati da una Commissione potranno aderire alla “Giornata internazionale della luce” promossa dall’Unesco il 16 maggio di ogni anno, dimostrando come l'arte e la cultura possono aiutare a raggiungere lo sviluppo sostenibile. Luce e arte diventeranno il mezzo per condividere un’esperienza e recuperare luoghi, valori e oggetti, dando loro un nuovo significato e rinnovando la vivibilità culturale degli spazi urbani. «Mi preme inoltre sottolineare – aggiunge l'asseossre – che questo intervento rappresenta anche una nuova e stimolante opportunità di lavoro e ricerca per artisti e professionisti della “luce” che vogliano misurarsi con la rigenerazione e la valorizzazione del nostro patrimonio». I Comuni beneficiari dovranno garantire una quota minima di cofinanziamento «di almeno il 20% della spesa totale - si legge nel comunicato - Il contributo massimo da parte della Regione Marche sarà di 50 mila euro per l’intero progetto. I criteri di valutazione dei progetti vanno dalla qualità complessiva e fattibilità tecnica, alla valorizzazione dell’identità territoriale e della storia del patrimonio culturale e paesaggistico, alle prospettive a medio e lungo termine dell’impatto della installazione».