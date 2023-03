Forestazione urbana, il Comune di Ancona firma il progetto su lotta e adattamento al cambiamento climatico

ANCONA- Step importante, ieri pomeriggio, presso il Comune di San Benedetto del Tronto per il Progetto LIFE + A-GreeNet “Lotta e adattamenti ai cambiamenti climatici attraverso interventi di forestazione urbana, manutenzioni e microazioni” di cui è partner il Comune di Ancona. Dopo le fasi propedeutiche di analisi del contesto e coordinamento degli strumenti urbanistici, partite nel 2021 e durante il quale si sono svolti incontri tra le istituzioni partner di progetto con gli stakeholders del territorio, circa trenta soggetti hanno firmato il “documento di intentità” che sancisce l'effettivo avvio del processo che porterà entro l'anno in corso alla firma del Contratto di Forestazione urbana della città costiera del Medio Adriatico (Marche-Abruzzo). Il progetto A -GreeNet offre concrete risposte alla necessità – incentivata attraverso il bando dalla Commissione Europea che lo supporta fino a 1,5 milioni di euro (55% del totale cui si aggiunge il cofinanziamento dei partner, circa 480.000,00 per il Comune di Ancona)- di operare interventi nel campo della forestazione e microforestazione urbana nelle aree coinvolte.

I sottoscrittori – Regione Abruzzo, Comune di Pescara, Comune di Ancona, Comune di San Benedetto del Tronto, Comuni costieri Teramani, Università di Camerino, Legambiente, Res Agraria (e per Ancona anche UnivPM e le associazioni 2Hands, CasaCulture, Pungitopo e Hort) con la firma di ieri si impegnano a mettere in comune competenze ed esperienze maturate, a rendere disponibili le proprie risorse umane, tecniche, e strumentali nonché a dare adeguata informazione ai cittadini, attraverso un processo di capacity building (partecipazione dal basso) che porterà alla sottoscrizione del Contratto di Forestazione Urbana e quindi agli interventi specifici, area per area, regolati da una eventuale attivazione di "Bandi a Sportello cui potranno aderire realtà già operative sul territorio.

«Grazie a questa intesa e a questo progetto condiviso- dicono concordemente il dr. Trevisani del Comune di San Benedetto, gli architetti Bastiani e Pietrobelli (Crass srl curatori del percorso di partecipazione) e la prof.ssa D'Onofrio (UNICAM)- i futuri interventi non avranno più il taglio dell'emergenza perché il Contratto di Forestazione urbana costituirà uno strumento di programmazione autonoma della “infrastruttura verde” tale da aumentare la resilienza del territorio. Verde e alberi, con la loro capacità di contrasto all'inquinamento ambientale e di incidere sull'innalzamento termico responsabile di disastri ambientali, sono protagonisti indiscutibili nelle azioni di contrasto e adattamenti ai cambiamenti climatici, già nei prossimi tre anni nelle aree coinvolte nel progetto LIFE». Il documento di intenti è stato firmato, con delega della Sindaca Valeria Mancinelli per il Comune di Ancona, dall'Arch. Fabio Vallarola, della Direzione Ambiente.