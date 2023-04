Gli italiani che si opposero a Mussolini, ad Ancona la presentazione del libro sull'antifascismo

ANCONA - Che spazio ebbe l’opposizione al fascismo in Italia? E in che modo si espresse, vista l’opera sistematica di repressione di ogni voce contraria o distonante messa in atto dal regime? È il tema del libro “Il dissenso al fascismo. Gli italiani che si ribellarono a Mussolini 1925-1943” di Mario Avagliano e Marco Palmieri (Il Mulino), che viene presentato sabato 15 aprile 2023 ad Ancona presso la libreria Fogola (corso Mazzini 170), alle ore 17.30, evento organizzato dal Comune di Ancona e dall’Anpi di Ancona. Partecipa il coautore Mario Avagliano, storico e giornalista. Introduce Tamara Ferretti, presidente dell’Anpi di Ancona.

Per la prima volta Avagliano e Palmieri raccontano la storia di chi si oppose a quella dittatura in varie forme, dalla semplice indifferenza, alla non adesione intima e privata solo relativamente espressa e non necessariamente consapevole e politicizzata, fino all’antifascismo militante, con espressioni che vanno dai comportamenti privati alle iniziative individuali, compreso le barzellette e le parodie di canzoni, fino all’impegno più organizzato, con citazioni anche di episodi relativi alle Marche, dove ad esempio si diffonde una strofetta ironica sul contrasto tra il padre e il figlio balilla: «Papà, che c’è per cena! ... Niente! / La panza si ribella ... Bene! / Quando Bandiera Rossa si cantava / Tre o quattro pollastrelli si mangiava / Ma adesso che si canta Giovinezza / La panza vôta è ’na patata lessa».

«Il libro - spiegano gli autori- segue il lungo percorso degli italiani attraverso il fascismo prendendo in considerazione sia l’opposizione militante, che soffre la persecuzione, le botte, l’esilio forzato all’estero, il carcere, il confino, la morte, sia l’opposizione spontanea, popolare e spesso politicamente inconsapevole, dall’affermazione del regime dopo il delitto Matteotti e la soppressione delle libertà, fino alla sua caduta nel luglio del 1943. «Un lavoro originale, da cui scaturisce un inedito ritratto d’insieme che - come hanno affermato Aldo Cazzullo e la storica Simona Colarizi - finora mancava nel panorama storiografico», utile a esplorare e comprendere pienamente il rapporto tra gli italiani e il fascismo.

Gli autori

Mario Avagliano e Marco Palmieri, giornalisti e storici, con il Mulino hanno pubblicato Vincere e vinceremo! Gli italiani al fronte (2014), L’Italia di Salò (2016), 1948. Gli italiani nell’anno della svolta (2018, Premio Fiuggi Storia), Dopoguerra. Gli italiani tra speranze e disillusioni (2019), I militari italiani nei lager nazisti (20212), Paisà, sciuscià e segnorine. Il Sud e Roma dallo sbarco in Sicilia al 25 aprile (2021).