La bambina che pulisce il mondo grazie a delle scarpe speciali: il libro che sensibilizza i più piccoli al rispetto dell'ambiente

JESI- Un libro illustrato per bambini con un messaggio ben chiaro: sensibilizzare il lettore al rispetto dell’ambiente. L’idea è dell’illustratrice Valentina Giampaoletti, 31 anni di Jesi, alla sua prima esperienza come autrice.

Di che cosa parla “Isabelle e le scarpe lustramondo? «Parla di una bambina che vive in un mondo in bianco e nero dove non ci sono colori, è tutto inquinato. Sugli alberi e sui fiori ci sono rifiuti di plastica, montagne di carta, il fiume è di fango e il cielo è grigio. Isabelle vorrebbe vedere i colori, accarezzare il mondo ma non sa come fare. Un giorno, per caso, in soffitta trova dentro un vecchio baule degli scarponi con sotto delle spazzole. Indossandoli tutto il mondo che la circonda è colorato, riesce a vedere la natura». Qual è il messaggio del libro? «Vuole essere un messaggio di sensibilizzazione per l’ambiente, avvicinare i piccoli a questo tema e ad avere maggiore attenzione e cura del mondo che li circonda». Da dove nasce l’idea di scrivere un libro per bambini? «L’idea è nata un paio di anni fa quando una bambina mi ha mostrato il disegno di una bambina con indosso delle scarpe con delle spazzole per pulire il mondo. È stata da stimolo per scrivere questa storia fatta di illustrazioni e testo. Ho iniziato a lavorare a questo progetto durante l’ultimo anno di accademia- ho frequentato l’Acca Academy a Jesi e concluso il percorso nel 2021- e con l’aiuto dei professori ho costruito il libro che ho ultimato recentemente». Come mai la scelta di autoprodurre il libro? «L’editoria è un settore difficile, prima di trovare qualcuno disposto a pubblicare un libro possono passare anni e così ho deciso di non perdere tempo e di dare concretezza al progetto a cui ho lavorato». Ha già in mente altri libri per bambini da scrivere in futuro? «Sì, ho alcuni porgetti, uno i questi è un’altra storia per bambini».

Il libro “Isabelle e le scarpe lustramodo” è autoprodotto, quindi pubblicato autonomamente dalla stessa Giampaoletti. Disponibile da una settimana, si può acquistare su Amazon sia con copertina flessibile (il pacco arriva direttamente a casa), sia in formato Kindle (versione digitale per essere letto su smartphone, tablet, pc ecc…). È consigliato dai 6 anni in su.