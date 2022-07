Libri, mare e progetti: la biblioteca comunale sbarca in spiaggia e sposa l’estate

FALCONARA- Dall’8 luglio un’ondata di libri si riverserà sulla spiaggia di Falconara. Lettura, condivisione e riuso saranno protagonisti dell’estate 2022 per una foto ricordo delle vacanze diversa dal solito. Mare e libri sono infatti un binomio da vivere e condividere con un sguardo alle buone pratiche del riuso con ‘T.V.B Mare’ (TraVelBook Mare) e BBB (Biblio Beach Box). Proprio dall’8 luglio, sul litorale di Falconara, turisti e bagnanti troveranno il libri rilasciati dalla Biblioteca Comunale presso gli stabilimenti che vorranno partecipare e in altri luoghi pubblici.

E’ un’idea di ‘Biblioteca diffusa’ che permette ai lettori di usufruire del books exchange. Obiettivo è promuovere il libro, la lettura e il ‘riutilizzo’, ma anche diffondere la presenza della biblioteca oltre i confini degli spazi tradizionali. ‘T.V.B Mare’ (TraVelBook Mare) è un invito a percorrere il litorale falconarese e scovare i libri rilasciati dalla biblioteca, condividendo l’esperienza con una foto o un selfie sul profilo Instagram della Biblioteca con l’ashtag #TVBMare.

BBB (Biblio Beach Box) coinvolge tutti quegli stabilimenti balneari che vorranno ‘accogliere’ una cassetta o scatola (rigorosamente di recupero) di libri. I bagnanti potranno prendere o scambiare i libri. Nella Box, che sarà periodicamente rifornita, ci saranno volumi doppi o donati alla Biblioteca che avranno una seconda chance in spiaggia. Anche in questo caso l’invito è quello di condividere sui social l’esperienza. Gli stabilimenti che hanno aderito sono Le Ragazze, Siesta, Fanesi, Le Palme, New Tropical e Windsurf, ma l’elenco è in continuo aggiornamento.