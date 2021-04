Cerimonia per la Liberazione al Passetto, il sindaco: «La libertà è un dono prezioso»

Si è svolta questa mattina al Monumento ai caduti del Passetto la commemorazione del settantaseiesimo anniversario della Liberazione. Alla cerimonia, che ha avuto luogo senza pubblico per motivi di sicurezza sanitaria, hanno preso parte, insieme con il sindaco Valeria Mancinelli, il vice prefetto vicario Clemente di Nuzzo e il presidente provinciale Anpi Daniele Fancello.

«Per il secondo anno consecutivo - ha scritto oggi il sindaco Valeria Mancinelli sulla sua pagina Facebook ufficiale - celebriamo il 25 Aprile in una situazione particolare, in cui dobbiamo rinunciare a molte delle nostre libertà. Oggi più che mai siamo tutti consapevoli di quale prezioso dono sia la libertà, un dono per tutte le persone normali che desiderano una vita normale, una ricchezza che va riconquistata ogni giorno, con l'impegno di ciascuno a compiere il proprio dovere, il senso di responsabilità nei confronti dell'altro oltre che di sé stessi, l'amore per le nostre città, per il nostro Paese e per la nostra storia. Il rispetto più profondo e il ringraziamento più sincero vanno a tutte le donne e a tutti gli uomini che 76 anni fa hanno lottato e donato la vita per la libertà e per la democrazia, e a tutti coloro che oggi sono impegnati in prima linea per restituirci quella libertà e quella serenità che la pandemia ci ha tolto». In occasione del settantaseiesimo anniversario del 25 aprile, il Comune di Ancona ha organizzato nel corso della settimana una serie di iniziative in assenza di pubblico, nel rispetto delle misure disposte per il contenimento dell’emergenza epidemiologia da Covid-19.

Venerdì 23 aprile al Monumento ai Caduti per la Resistenza presso le Officine Manutenzione Rotabili Trenitalia (RSU 48) si è svolta la consueta cerimonia commemorativa alla presenza di rappresentanti dell'ANPI, della RSU e della Rfi. Ieri, sabato 24 aprile sono state deposte corone commemorative in collaborazione con l’ANPI sezione di Ancona al cippo ai Caduti Piazza Ugo Bassi, al cippo di Porta Pia, al monumento di Borgo Rodi, alla lapide via F.lli Cervi, al cimitero delle Tavernelle, alla lapide dell’ex terza Circoscrizione (via Tavernelle n.122), alla lapide fratelli Giombi presso il circolo Arti e Mestieri di Torrette, al cimitero di Guerra degli Alleati di Passo Varano.