Il Marche Pride torna a colorare le strade di Ancona

ANCONA - Dopo mesi di iniziative culturali e giunto ormai alla sua sesta edizione, sabato 22 giugno 2024 il Marche Pride tornerà a colorare le strade di Ancona. Dalle ore 16 inizierà il ritrovo sotto al Monumento ai Caduti / Passetto per partire alle ore 16:45 circa. Il corteo si snoderà per le vie di Ancona per giungere in Piazza Cavour dove tra performance ed interventi delle Associazioni si concluderà il pomeriggio.

«Come ogni anno - spiega l'organizzazione - il Marche Pride illustra all’interno del suo manifesto quelle che sono le motivazioni che spingono migliaia di persone a scendere in strada per esprimere il proprio dissenso ad una politica sempre più repressiva sotto numerosi punti. Numerose sono inoltre le associazioni, i gruppi ed i Comuni che anche quest’anno hanno scelto di aderire alla manifestazione. Tutta l’iniziativa tiene conto degli aspetti legati all’accessibilità; per questo tutto il percorso garantisce la piena accessibilità a persone con difficoltà motorie, sono inoltre presenti spazi di decompressione, fornitura di tappi anti-rumore e interpretariato LIS».

È disponibile inoltre su prenotazione l’accesso ad un mezzo di trasporto all’interno del corteo per chi ha necessità. Si può richiedere attraverso i social o scrivendoci ad info@marchepride.it. L’iniziativa è promossa dal Comitato Marche Pride che raccoglie le principali associazioni LGBTQIA+ e di lotta per i diritti civili della Regione: - AGEDO Marche - Arcigay Agorà Pesaro-Urbino - Arcigay Comunitas Ancona - Associazione Teekanne - GAP Urbino - UAAR Ancona.