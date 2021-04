"Metti in moto la mente" con gli scacchi: lezioni online via Facebook

E' entrato nel vivo il progetto “Metti in moto la mente” realizzato da U.S. Acli Marche, U.S. Acli provinciale Ancona ed Acli provinciali di Ancona

E’ entrato nel vivo il progetto “Metti in moto la mente” realizzato da U.S. Acli Marche, U.S. Acli provinciale Ancona ed Acli provinciali di Ancona, col sostegno della Fondazione Cariverona, al quale stanno partecipando over 60 di tutto il territorio provinciale. «Le attività – dice il presidente regionale U.S. Acli Marche Giulio Lucidi - sono proposte soprattutto sotto forma di giochi, aiutano la mante a mantenersi giovane e sono di sicuro un valido ausilio per migliorare le caratteristiche della personalità. Vogliamo far comprendere che occorre sconfiggere la diffidenza e l’ironia di chi, interpretando il gioco come un semplice spreco di tempo, scorda che nel gioco è presente gran parte della formazione dell’individuo. Nei giochi proposti esistono ad esempio contenuti culturali e scientifici quali la codifica e la decodifica delle informazioni, lo sviluppo della capacità di analisi e di sintesi, il potenziamento dell’attività cognitiva, il potenziamento del metodo deduttivo e lo sviluppo delle capacità decisionali. Si tratta dunque di un allenamento mentale finalizzato esclusivamente al benessere psicofisico, al miglioramento o arresto delle malattie cronico degenerative (declino funzionale e cognitivo)».

Ogni martedì alle 21, sul gruppo facebook “U.S. Acli Marche Scacchi” (con visibilità garantita anche in altri orari) si svolgono lezioni on line di scacchi alle quali si può partecipare avendo un profilo facebook attivo. Il progetto “Metti in moto la mente” comprende anche l’iniziativa “Allenamente” che ha come finalità quella di tenere attiva la propria mente e migliorare la propria prontezza. Si tratta di incontri con la dottoressa Sabrina Monachesi (psicologa, psicoterapeuta, riabilitatrice neuropsicologica) che sono messi disposizione ogni lunedì e giovedì alle ore 21 (con visibilità anche in altri orari) sul gruppo facebook “U.s. Acli scacchi”.

Anche se non sono previste quote di adesione e/o di partecipazione al progetto, la preiscrizione all’iniziativa è obbligatoria comunicando (o inviando tramite messaggio) i propri dati al numero 3442229927 (a cui si possono chiedere anche ulteriori informazioni).