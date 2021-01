«Al Comando situazione insostenibile»: la lettera dei vigili affissa al muro

Una serie di volantini sono apparsi ieri pomeriggio in via Matteotti. Oggi di quei foglietti attaccati al muro sopra altri manifesti ne rimane soltanto uno. La lettera è firmata da un gruppo dei vigili urbani di Ancona che lamenta una situazione insostenibile sul posto di lavoro. Fonti riferiscono che la "generale" citata nello scritto sia in realtà la comandante della polizia locale Eliana Rovaldi e non mancano di criticare anche il sindaco Valeria Mancinelli definendola "dittatore".

Abbiamo riportato alcuni stralci della lettera indirizzata nello specifico al Prefetto di Ancona.

«Siamo un gruppo di vigili urbani in servizio ad Ancona. All'interno del nostro comando la situazione è ormai insostenibile. La "Generale" non perde tempo per umiliarci, condizionarci e maltrattarci se non siamo in linea con i suoi voleri umorali. Nessuno di noi può prendere alcuna iniziativa a tutela del cittadino, nessuno di noi può portare una notizia di reato perché potrebbe avere conflitti con la "generalessa", nessuno di noi può fare segnalazioni perché potrebbe portare confitti con altri uffici comunali. Quindi ci limitiamo a portare la divisa a spasso e a rubare lo stipendio [...] L'unica cosa gradita sono le multe per la velocità così che possa sfoggiare numeri nei suoi convegni ma dietro a quei numeri c'è povera gente che non arriva a fine mese e noi li spingiamo nel barato invece che tendergli la mano [...] Ogni tanto si leva una voce sindacale ma temiamo che anche queste siano gestite dalla generalessa e dal dittatore tanto per far capire che ogni tanto qualcuno controlla ma in realtà non controlla nessuno. E' giusto che i cittadini sappiano. E' giusto che chi di dovere intervenga seriamente ed è giusto che i vigili facciano i vigili».