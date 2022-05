Marina Dorica, Zuccaro da direttore a presidente: «Ecco le priorità per il porto turistico»

ANCONA- Il suo incarico verrà ratificato domani ma, di fatto, è già ufficiale. Michele Zuccaro, dopo undici anni di direzione assumerà il ruolo di presidente del Consiglio di amministrazione di Marina Dorica proseguendo un cammino lunghissimo che lo ha visto protagonista sotto tanti punti di vista. Il sindaco Valeria Mancinelli ha firmato il decreto di nomina e l’esperto di nautica (che aveva salutato i soci lo scorso 31 maggio alla scadenza del suo mandato da direttore) succederà al dimissionario Gianmario Raggetti:

«C’è stato un solo anno di lontananza e riposo da Marina Dorica e ora siamo di nuovo qui. L’emozione è sempre la stessa così come l’amore sviscerato per questa struttura. Una bellissima struttura per la città e per il territorio che ha funzionato benissimo negli anni e si è creata una sua credibilità. L’utenza è sempre rimasta soddisfatta e il fatto che non ci siano spesso e volentieri posti disponibili conferma quanto detto». Idee chiare sulla politica da seguire e perseguire: «Il problema numero uno è quello dell’insabbiamento che è tipico di tanti porti dell’Adriatico. Se non si risolve comporta spese continue per tenere i fondali alla quota necessaria per ospitare le barche di buona dimensione. Insieme ai sei membri del Consiglio di amministrazione affronteremo con impegno la questione. Le soluzioni, che porterebbero beneficio anche ad enti come il Comune di Ancona o l’Autorità Portuale, possono essere molteplici tra cui la diga a ovest nel caso passasse il progetto legato alla linea ferroviaria».

Il futuro sembra comunque tracciato: «Marina Dorica è stata ed è tuttora un fiore all’occhiello per Ancona. La sfida è continuare ad esserlo a lungo, fare in modo che sia un punto di riferimento per la città e non solo a corredo di un intero territorio».