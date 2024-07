Legge sulla Macroregione Adriatico-Ionica, Latini: «Passo avanti nella promozione e nello sviluppo economico»

ANCONA – «Con il via libera alla legge sulla internazionalizzazione delle Marche si compie un importante passo in avanti in quel processo di promozione e di sviluppo, economico e sociale, di questa regione che contraddistingue preciso intendimento di questo governo regionale».

Queste le parole del consigliere Dino Latini (Udc Popolari Marche – Liste civiche) a commento dell’approvazione della pdl, di cui è cofirmatario, avente ad oggetto “Interventi per promuovere l’internazionalizzazione delle Marche nell’ambito della Strategia europea per la Macroregione Adriatico-Ionica”. La legge, che contiene azioni strategiche per il ruolo capofila delle Marche e di Ancona Capoluogo, si pone l’obiettivo di promuovere la cooperazione tra i Paesi adriatico-ionici, non solo per favorire lo scambio commerciale e l’attrazione di investimenti esteri, ma anche per migliorare le infrastrutture e la connettività tra le diverse aree.

«Promuovere una prosperità economica e sociale sostenibile nella regione - rileva Dino Latini evidenziando le finalità della legge - mediante la crescita e la creazione di posti di lavoro e il miglioramento della sua attrattività, competitività e connettività, preservando al tempo stesso l’ambiente e assicurandosi che gli ecosistemi costieri e marini restino sani ed equilibrati. La legge – conclude Latini – contribuisce all’uscita dall’isolamento geografico ed infrastrutturale delle Marche, in favore di una vera e concreta internazionalizzazione, con il capoluogo Ancona come perno centrale del progetto della Macroregione Adriatico-Ionica, da valorizzare come città dell’interregionalità, dell’internazionalizzazione, baricentro e volano della Macroregione».