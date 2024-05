Luca e Leo, una storia di amicizia e amore per la pizza: a Senigallia scocca l'ora di "Legàmi"

SENIGALLIA – Una storia di amicizia, nata nel paese di Monte San Vito, cementata da una passione comune tramutata in professione, dall’entusiasmo per un progetto che ha preso forma dalla voglia di mettersi in discussione, insieme, e di condividere il percorso lavorativo mettendosi in discussione in una nuova sfida. Luca e Leo hanno appena trentanni, ma hanno già alle spalle esperienze nel settore enogastronomico: l’Officina del Gusto e Il Buco gestiti dal primo, il Capriccio di Leo dal secondo. Da qui l’idea “fusion”, ovvero legarli in un locale di Senigallia - inaugurato questo pomeriggio - con una proposta all’insegna di pizza, ma anche cocktail bar.

“Legàmi”, il nome del locale, allora nasce da qui...

«Lo abbiamo scelto perché costituisce la sintesi il percorso che ci ha portato qui – dicono Luca Santarelli e Leonardo Rocchetti – che unisce il nostro cammino e le nostre radici. Possono essere intesi con il territorio, con la nostra passione che ci ha spinto a fondere le nostre esperienze passate ed a sposare questo progetto, fino a quelli che uniscono le persone che vengono a mangiare nel nostro locale. Perché una pizza non è solo acqua e farina, è anche un’occasione per ritrovarsi, senza impegno, per raccontare e raccontarsi, è quel piatto che mette d’accordo tutti e diventa il pretesto per incontrare nuove persone o vecchi amici».

Come è scoccata la scintilla?

«Ci conosciamo da quindici anni e venivano da esperienze simili, ma diverse – raccontano – uno dal mondo della pizza al piatto e del cocktail e l’altro da quello del prodotto al taglio, ma con il denominatore comune della ricerca della qualità, a partire dall’impasto, dell’unicità dei prodotti da impiegare per rendere l’offerta al cliente meno convenzionale e più particolareggiata. Avevamo collaborato, in passato, poi l’idea di un locale tutto nostro, durante quelle chiacchierate che si fanno parlando di pregi e difetti delle nostre rispettive attività, delle criticità quotidiane da affrontare. Ci siamo detti: “Sì, si può fare”. Distante da dove lavoravamo e siamo cresciuti, e Senigallia – in particolar modo il lungomare – era un po’ la risposta alle nostre esigenze».

La storia della macchina in panne a Pescara è stata la...benedizione al progetto.

«Ci si è fermata nel bel mezzo di una rotonda trafficatissima, coperti di insulti da chi ci seguiva. Siamo scoppiati a ridere, ma insieme abbiamo capito il problema, colpa del galleggiante del serbatoio andato in tilt che non ci aveva segnalato l’assenza della benzina. Ecco, lì è stata la conferma che quell’essere insieme, affiatati, ci avrebbe permesso di affrontare meglio quelle problematiche che emergono nella gestione quotidiana di un’attività. Che è fatta anche di imprevisti, di momenti no, ma anche di soddisfazioni».

Il perché della pizza è chiaro, ma il come? Sarà un locale in cui la si gusterà “gourmet”?

«Non è un termine che rende l’idea – dicono – perché a volte è abbinato a realizzazioni definite tali solo per la presenza di un ingrediente pregiato. La strada che abbiamo scelto di battere innanzitutto è di puntare sul fresco. Il nome del locale, in fondo, significa anche filo diretto con i produttori locali: dal pescatore al macellaio, fino a chi realizza prodotti caseari ed il contadino che ci rifornisce di verdura del suo orto. Poi, il nostro lavoro, per dare forma al menù, è nato da una ricerca che parte dall’impasto, per arrivare alla base che proponiamo ad esempio in tre differenti versioni: dalla classica pizza tonda contemporanea, alla pala romana fino al “padellino”, che è una sorta di compromesso tra pizza, pane e focaccia. Quest’ultima in particolare è una proposta creata appositamente per variare il prodotto tradizionale. Non mancherà il “comfort food”, ovvero quelle produzioni classiche come la Margherita che in una carta non può non esserci. Anche se saranno presenti alcune rivisitazioni per darle un tocco più accattivante».

Risposta secca. Una coppia vi chiede: “Fate voi, stupitemi”.

«Gli porteremmo la “pala” con ragù di polpo fresco, stracciatella artigianale ed insalatina di patate, e una tradizionale con crema di pomodorini gialli e a pezzi marinati, fiocchi di latte ed alici dissalate con maionese vegana e aglio nero fermentato. Per rompere il ghiaccio, prima di mettersi a tavola, una proposta di aperitivo che realizziamo dalle 17 alle 19, anche qui con creazioni nostre da abbinare a cocktail sia alcolici che analcolici o bollicine».

Cosa spinge due ragazzi giovani ad un’avventura così ambiziosa in una piazza esigente come Senigallia?

«L’entusiasmo, certo. Ma anche la voglia di nuovi stimoli, di qualcosa che la mattina ti faccia svegliare e pensare a come crescere professionalmente e come migliorare e migliorarsi. Siamo da tanti anni nel settore, sapersi rinnovare è un esigenza imprescindibile. Farlo in uno dei centri simbolo della zona è motivo di stimolo, e “Legàmi” nasce anche per mettere al servizio dei clienti questa passione, che ci accompagna praticamente da quando eravamo adolescenti».