Giustizia e legge, il presidente del Tribunale e l'ex pm all'incontro pubblico

CAMERANO - Il Comune insieme alla “Consulta per le Pari Opportunità e non Discriminazione” di Camerano organizzano per giovedì 16 novembre alle ore 18.00 presso la Sala Convegni “U. Matteucci” un incontro pubblico dal titolo “Parliamo di Legalità”. Il pomeriggio vedrà dialogare, dopo i saluti del Sindaco Oriano Mercante, sui temi di legalità e giustizia Edi Ragaglia, Presidente del Tribunale di Ancona e Vincenzo Luzi, ex Procuratore Capo della Repubblica di Ancona dopo essere stato a Camerino e Macerata e autore del libro “La proprietà commutativa”. Le conclusioni saranno affidate all’Assessore alla Cultura del Comune di Camerano Barbara Mori, coordina e modera l’incontro il giornalista Gabriele Costantini.

“E’ un tema sempre attuale quello della legalità – ha dichiarato Oriano Mercante Sindaco di Camerano – e sul quale è necessario porre la massima attenzione. In una società in cui è presente il rispetto delle regole, è possibile avvertire i valori fondanti per una convivenza civile, un messaggio universale che vale per gli adulti, ma anche per i giovani, futuri cittadini e classe dirigente di questo Paese”.

“La legalità è cultura – ha rimarcato Barbara Mori Assessore alla Cultura del Comune di Camerano – ed ha una funzione formatrice nei cittadini che la percepiscono come un valore da applicare nel quotidiano. Sono onorata della presenza a Camerano di due autorità nel campo come la dott.ssa Edi Ragaglia, Presidente del Tribunale di Ancona che ha presieduto importanti processi penali negli anni '90, lo stesso periodo in cui il dott. Vincenzo Luzi fu artefice di una delle inchieste simbolo della Tangentopoli marchigiana sugli appalti e le infrastrutture di Ancona”. L’ingresso all’evento è libero e gratuito a tutta la cittadinanza e sarà anche trasmesso in diretta streaming.