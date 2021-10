L'atleta anconetano Lay Giannini ai Soliti Ignoti: «Non voglio liquidarti ma sei tu!»

La stella della ginnastica artistica, l'anconetano ventenne Lay Giannini, ospite al programma "I soliti ignoti" di Amadeus. L'atleta ieri sera, 9 ottobre, ha mostrato in tv le abilità sul cavallo con maniglie dopo che il concorrente, Jonathan Kashanian, ha subito indovinato la sua identità, senza ricorrere ad ulteriori indizi o aiuti. «Non voglio liquidarti, scusami - ha detto Jonathan - ma senza indugi dico che è lui il campione italiano di ginnastica artistica». Il valore della sua identità era di 108mila euro. Purtroppo alla fine del gioco l'opinionista di "Detto Fatto" non ha portato a casa il premio finale, visto che non è riuscito ad indovinare il parente misterioso.

Amadeus, prima di salutare lo sportivo dorico, ha ricordato al pubblico le vittorie di Lay: "Ha conquistato una medaglia di bronzo ai campionati europei di squadre 2018, partecipato alle Olimpiadi giovanili nel 2018, vinto il bronzo al campionato di seria A1 di squadre 2021 ed è stato campione assoluto italiano alle parallele pari 2021".