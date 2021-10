Il Comune cerca assistenti sociali: contratto a tempo determinato

Il Comune cerca due assistenti sociali da assumere a tempo determinato con contratto part-time al 50 per cento. C’è tempo fino al 25 ottobre per presentare domanda per le selezioni, che avverranno per soli esami. Il trattamento economico sarà quello previsto per la categoria D1. Tra i titoli di studio riconosciuti per partecipare ci sono il diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Servizio sociale o laurea specialistica in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S) o laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali (LM 87); la laurea triennale appartenente alla classe 6 Scienze del Servizio sociale o laurea triennale appartenente alla classe L 39 Servizio sociale. L’elenco completo è riportato nel bando, disponibile al link https://tinyurl.com/r29kea7j.

Sono previste una prova scritta e una orale, che riguarderanno materie come principi e fondamenti del Servizio sociale professionale, metodologia e deontologia del Servizio sociale professionale, legislazione sociale e sanitaria nazionale e della Regione Marche, elementi di diritto costituzionale e diritto amministrativo. Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la procedura informatica entro le 13 del 25 ottobre attraverso l’identità digitale Spid.