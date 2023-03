Lavori in via XXV Aprile, cambia la viabilità: divieti e possibili disagi

ANCONA - Da domani, martedì 14 marzo, compatibilmente con le condizioni meteo, verranno avviati i lavori stradali lungo via XXV Aprile. I lavori interesseranno la manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale e bonifiche localizzate su due tratti importanti della via (indicativamente dal civico n. 41 al civico n. 59). Oltre ai divieti di sosta in corrispondenza dei parcheggi, il traffico sarà gestito mediante senso unico alternato.