Lavori di manutenzione della rete idrica in via Rodi: come cambiano viabilità e parcheggi

ANCONA – Partiranno mercoledì 12 giugno, in collaborazione con Viva Servizi, i lavori di manutenzione della rete idrica in via Rodi, per un tratto totale di 500 metri. La durata prevista dei lavori è di quattro mesi e, per limitare disagi alla cittadinanza, l’Amministrazione Comunale, di comune accordo con l’azienda, ha programmato di iniziare l’opera di manutenzione solo al termine dell’anno scolastico. Hanno partecipato alla riunione con Viva Servizi, per stabilite tempistiche dei lavori di manutenzione e conseguente adeguamento alla viabilità, i tecnici comunali dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, i referenti dell’Assessorato ai Rapporti con Viva Servizi ed esponenti della stessa società partecipata.

I lavori interesseranno Via Rodi, dalla zona del Pincio, proseguendo in discesa. La viabilità alternativa prevede il senso unico a scendere, pertanto chi proviene da Via Isonzo dovrà proseguire fino a Via Salmoni, imboccando Via Angelini (quindi Via VIII Marzo e arrivando in Via Vittorio Veneto). Per quanto riguarda i parcheggi, nella zona interessata dai lavori i divieti di sosta procederanno, per un tratto di 100 metri circa, secondo l’avanzamento del cantiere, al fine di ridurre i disagi per i residenti.