Lavori in via Flaminia: ecco la mappa dei percorsi consigliati

Partiranno lunedì 7 febbraio, alle 7.30, i lavori per il rifacimento del fondo stradale e l’asfaltatura di via Flaminia. Il primo lotto, che riguarda il tratto più a sud (dal confine con Ancona all’incrocio con via Palombina Vecchia) vedrà gli operai impegnati dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30. In questo orario sarà consentito il transito solo in direzione sud, ma ai veicoli che viaggiano verso Ancona e non devono fermarsi a Falconara si raccomanda comunque di evitare la Flaminia e di utilizzare la Statale 16 o altre strade alternative, per non aggravare gli inevitabili rallentamenti.

Chi viaggia in direzione sud e non ha Falconara come destinazione finale, oltre alla segnaletica stradale può consultare le mappe pubblicate sul sito del Comune, con indicati i percorsi consigliati, disponibili al link dedicato. Chi viaggia in direzione nord può seguire le indicazioni del Comune di Ancona, contenute nella cartellonistica lungo le strade del capoluogo e disponibili sul sito istituzionale dell’ente anconetano. I mezzi di soccorso e quelli del trasporto pubblico potranno sempre transitare in entrambi i sensi di marcia, grazie all’impiego di movieri che regoleranno il senso unico alternato. Dalle 18.30 alle 7.30 del giorno successivo e nelle giornate di sabato e domenica la circolazione sarà consentita in entrambe le direzioni. E’ previsto il divieto di sosta valido per l’intera giornata su entrambi i lati della strada con avanzamento progressivo in funzione dell’avanzamento del cantiere. L’intervento complessivo, suddiviso in quattro lotti, interesserà il tratto dal confine con Ancona fino all’innesto con via Baldelli, per una lunghezza complessiva di 2,7 chilometri e un investimento di 1,34 milioni di euro.