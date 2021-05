Verde pubblico, completati gli interventi di sfalcio ai bordi della strade

Completato giovedì 13 maggio, il primo intervento di sfalcio nei quartieri di Villanova, Fiumesino e Rocca Mare: i lavori hanno riguardato la vegetazione ai bordi della strade e nelle aree verdi. «A Villanova - si legge nella nota - l’intervento ha riguardato tutte le strade e il piccolo parco lungo via Flaminia, dirimpetto all’incrocio con via Chiesa, dove è stata tagliata l’erba e si è proceduto alla potatura delle siepi. A Fiumesino la manutenzione del verde si è concentrata lungo il marciapiede laterale alla ex Caserma Saracini, poi ha interessato la vegetazione lungo le strade e le aree verdi. A Rocca Mare l’intervento ha riguardato via Lungomare di Rocca Priora, le traverse e il parco Pionieri della Rocca. Sempre a Rocca Mare è in programma il rifacimento della segnaletica orizzontale, nell’ambito dell’appalto per la manutenzione della segnaletica stessa che si estenderà poi a tutto il territorio»

Il primo intervento di sfalcio «ha riguardato tutto il territorio comunale ed è stato avviato a inizio aprile da Castelferretti. Si concluderà nei prossimi giorni con la manutenzione lungo via Flaminia, via Marconi e via del Consorzio». Subito dopo è in programma il secondo intervento di sfalcio, che partirà sempre da Castelferretti. «Abbiamo prestato particolare attenzione alle zone periferiche e soprattutto a Rocca Mare – dice l’assessore alle Manutenzioni Romolo Cipolletti – dove sta per partire la stagione estiva. Un prossimo intervento riguarderà poi il litorale sud: sarà sfalciata la vegetazione che cresce lungo la passeggiata dietro i capanni, a ridosso della ferrovia».