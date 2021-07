Edilizia scolastica, i lavori di settembre: previsti spostamenti di classi

Edilizia scolastica 2020-2021, sarà un autunno di lavori. A fare il punto in Consiglio comunale è stato l’assessore ai lavori pubblici Paolo Manarini, interrogato dalla consigliera Pd Susanna Dini.

Il programma

Previsti interventi di miglioramento sismico da 1 oltre 1 milione di euro in 4 scuole: si parte da Montesicuro e Pietralacroce per poi proseguire con Sappanico e la “Montessori”. Lavori in corso sulle Savio (2 milioni di euro) e dai primi di settembre inizieranno i lavori alle “De Amicis” (2milioni e 600mila euro). «Questo è un caso- spiega Manarini- che non riguarda solo l’esecuzione dei lavori, perché dovremmo sistemare l’attività scolastica in altre sedi. Sono stati fatti incontri con la dirigenza scolastica, insegnanti e consiglio d’Istituto e abbiamo trovato la soluzione di trasferire temporaneamente alcune classi al plesso “Ferrucci”, altre al plesso “Leopardi” e via Redipuglia. Per fare questo servono progetti che dovranno essere conclusi entro il 31 agosto. Abbiamo già affidato i lavori per questi adattamenti, contiamo di iniziare dal primo di settembre i trasferimenti delle De Amicis». Sempre a inizio settembre è previsto il via ai lavori delle “Antognini” (quasi 3 milioni di euro) e l’appalto per le “Garibaldi” (2 milioni). «Abbiamo anche altri interventi di manutenzione straordinaria delle “Marconi”, dove saranno sistemati gli avvallamenti sui pavimenti e la verifica dei solai in 20 edifici scolastici- continua Manarini- già realizzata invece la sostituzione dei maniglioni non marcati CE in vari istituti».