Via VIII Marzo, accessibile il parcheggio a gradoni: tutte le indicazioni per raggiungerlo

FALCONARA- Resta accessibile anche durante i lavori di ristrutturazione della strada il parcheggio a gradoni di via VIII Marzo, utilizzato da quanti devono raggiungere il Castello di Falconara Alta, principale sede comunale. Per chi proviene da via Milano o sale da via Pergoli deve seguire il percorso via Pergoli - via Liberazione, piazza Carducci e via Farinelli, quindi svoltare a destra.

Chi viene da via La Costa può svoltare in via VIII Marzo e procedere per il parcheggio.