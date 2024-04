Nuovi asfalti e marciapiedi. Continuano i lavori in tutta la città: quelli conclusi e le opere in corso

ANCONA - Proseguono, grazie anche alle favorevoli condizioni meteo, i lavori di manutenzione delle strade cittadine. In questi giorni, infatti, sono ripartiti gli appalti per la manutenzione straordinaria delle sedi stradali ed alcuni interventi sono già stati conclusi, come quello su via Conca, da via Flaminia a via Esino; su via C.Colombo; lotto 1 con una spesa di 180mila euro. Via Panoramica, da via Corridoni a via Volterra; via Baracca, da via Panoramica a via Volterra; via San Gaspare con la sistemazione di un tratto; incrocio del Pinocchio. Le opere fanno parte del lotto 5 pari a 150 mila euro.

Avviato anche il lotto 3 dove è stata completata via Collodi, è in corso l'intervento su via monte San Vicino. Successivamente si procederà su via Monte Carpegna e via Fabriano, via Leoni, parte di via Macerata, importo 540.000 euro. “Si tratta della prima vera campagna di straordinaria manutenzione della Sindacatura Silvetti – afferma l'assessore ai Lavori Pubblici – Stefano Tombolini - . Siamo stati capaci di reperire risorse ingenti per far fronte ad una situazione delle piattaforme stradali che necessiterà di un impegno continuo e costante nel tempo”. E' inoltre prossima la consegna dei lavori per le opere da realizzate sulle vie in zona frana. Si tratta della manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade: via del Carmine, via Blasi, via del Fornetto, via Offagna; importo complessivo € 800.000.

Tra fine maggio e giugno prenderanno avvio anche i lavori in vista dello speciale appuntamento con il G7 salute; a favore del Comune di Ancona la Regione Marche ha stanziato un contributo straordinario pari ad € 2.000.000,00 per manutenzioni straordinarie suddivise in 4 lotti, da via Marconi al porto. Ai primi di giugno al via anche i cantieri di Vivaservizi, per 4 lotti, per 6 milioni di euro di lavori.