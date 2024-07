Via libera al mutuo per i lavori di manutenzione stradale: quali sono le zone di Ancona interessate

ANCONA – Interventi di manutenzione straordinaria su Via Bocconi, parti dell'Asse Nord-Sud e Via Raffaello Sanzio, sulle vie Torrioni, Fazioli e parte finale di Via Veneto. La Giunta comunale nella seduta odierna ha dato via libera alla accensione di un mutuo per il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria di queste vie. A seguito di una verifica sulle condizioni delle sedi stradali comunali circa lo stato di conservazione e di degrado e la mole di traffico esistente, l'Amministrazione è stata in grado di verificare e valutare le priorità di intervento.

Nel Lotto 1 del 2024 vengono prese in considerazione alcune sedi stradali comunali di particolare importanza per l'accesso veicolare dall'esterno alla città. In particolar modo per il collegamento con l'autostrada Ancona Sud fornito dall'Asse Nord-Sud e da via Bocconi e per quanto riguarda le strade cittadine, l'intervento riguarda il tratto alto di via Raffaello Sanzio e in continuazione su via Torrioni, su via Fazioli e sulla parte finale di via Veneto (tra via Rovereto e via XXIV Aprile).

«Le sedi stradali sono soggette ad una continua ed altissima mole di traffico leggero e pesante e di mezzi pubblici – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Tombolini – ed in alcuni punti attualmente in cattive condizioni di manutenzione, questa Amministrazione comunale è costretta a continui interventi di manutenzione ordinaria. Nel progetto sono stati individuati ampi tratti di sede stradale da mettere in sicurezza con, in alcune situazioni, anche un intervento più approfondito di bonifica della fondazione stradale e contestuale ripristino con l'utilizzo di membrana bituminosa fibro-rinforzata che permetterà di avere una maggiore vita utile della superficie stradale, anche se sottoposta ad elevate sollecitazioni».

L'intervento, dal costo complessivo di 900mila euro, prevede la fresatura dell'attuale pavimentazione stradale, la stesura di binder, del tappetino di usura, messa in quota di caditoie, chiusini e pozzetti; nuova apposizione di segnaletica stradale verticale o orizzontale. «Questi interventi – prosegue l'assessore Tombolini – hanno l'obiettivo di non vanificare nel corso degli anni gli investimenti straordinari previsti nel programma delle opere pubbliche, mantenendo un livello qualitativo nei tratti di strada comunale oggetto di interventi straordinari alla sovrastruttura stradale per garantire la fluidità e la sicurezza stradale».