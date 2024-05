Scattano per un mese i lavori sulla linea per Roma: come cambia la circolazione ferroviaria dal prossimo week-end

Un mese di cantieri aperti nella tratta per Roma e traffico ferroviario che pertanto sarà inevitabilmente soggetto a modifiche. Lo rende noto TrenItalia in una nota, specificando come “dal 4 maggio all’8 giugno sono previsti lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Foligno - Orte, nella tratta tra Spoleto e Orte. Durante lo svolgimento dei lavori i treni ad alta velocità, gli Intercity e del Regionale di Trenitalia subiranno alcune modifiche alla circolazione, deviazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni”. Di seguito, tutti cambiamenti che verranno effettuati a partire da questo week-end:

Treni Alta Velocità

I due Frecciargento della tratta Roma-Falconara Marittima-Rimini-Ravenna saranno soppressi in direzione Ravenna dal 3 maggio al 7 giugno e in direzione Roma dal 4 maggio all’8 giugno.

Treni Intercity

• I treni Intercity della tratta Milano-Terni saranno soppressi nella tratta Foligno-Terni. Previsti collegamenti sostitutivi con bus

• I treni Intercity della tratta Roma-Ancona saranno deviati via Orte-Terontola con orari rimodulati e soppressione delle fermate di Terni e Spoleto. Previsti collegamenti sostitutivi con bus

• I treni Intercity della tratta Roma-Perugia saranno deviati via Orte-Terontola con orari rimodulati e soppressione delle fermate nella tratta Terni-Perugia Ponte San Giovanni. Previsti collegamenti sostitutivi con bus

• Il treno Intercity Notte Roma-San Candido del 7 giugno è istradato via Orte-Firenze-Bologna con orari rimodulati e perdita della fermata di Terni; ferma ad Orvieto.

Treni regionali

• I regionali Ancona–Roma, Perugia–Roma rispettivamente nella tratta Ancona–Foligno, Perugia–Foligno e Terni–Roma potranno subire modifiche di orario.

• Sulla tratta Foligno–Terni sono previste corse con bus con orari e fermate rimodulati al fine di assorbire i maggiori tempi di percorrenza correlati al traffico stradale.

• La tratta Terni–Roma, oltre ad alcune rimodulazioni di orario, subirà alcune cancellazioni di servizi e, infine, sarà istituito il nuovo Regionale 34773 Terni 8:24 – Roma Tiburtina 10:05.