Chiude una zona del Parco del Cardeto: l'ordinanza per i lavori di messa in sicurezza della falesia

ANCONA - Mettere in sicurezza la falesia nella zona della Grotta Azzurra. Il Comune di Ancona chiude per 40 giorni l'area del Parco del Cardeto adiacente al presidio della Marina Militare. La disposizione di chiusura ha effetto, salvo proroghe, dalla mezzanotte del 22 maggio alle ore 24 del 30 giugno

Una decisione, afferma l'amministrazione, resa necessaria per consentire lo stoccaggio ed il carico in elicottero del materiale utile all'esecuzione degli interventi di contenimento del dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza della falesia nella zona della Grotta Azzurra. Si tratta delle ultime operazioni propedeutiche alla riapertura dello stradello.