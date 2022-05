Intervento alle fognature in centro: ecco come cambia la viabilità

ANCONA- Il Comune di Ancona ha reso noto via Telegram poco fa che, a causa di un intervento sulla rete fognaria, un tratto di via Magenta, nel centro storico, resterà chiuso.

Ci saranno quindi delle modifiche al traffico: «Fino alle ore 17 di oggi (23 maggio), per un intervento sulla rete fognaria, chiuso il tratto di via Magenta compreso tra via Carducci e Piazza delle Erbe. Per consentire l’accesso e l’uscita dei veicoli da Piazza delle Erbe, il transito nel tratto fino a via Marsala verrà temporaneamente modificato a senso unico alternato».